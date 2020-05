Mafia budzi się do życia. Zapowiedź projektu już wkrótce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Konto gier Mafia na Twitterze odżyło po ponad dwóch latach ciszy. Brzmi znajomo? Pewnie, że tak, bo takie sytuacje w branży gier nie są nowością - wystarczy tylko wspomnieć słynnego "beep" na twitterowym profilu gry Cyberpunk 2077, które rozbudziło internet do czerwoności, a później doczekaliśmy się nowych materiałów z gry. Czy podobnie będzie tym razem i popularna seria gier powróci z nową odsłoną?

Jest to bardzo prawdopodobne, bo w sieci od dłuższego czasu pojawiają się informacje wskazujące na to, że trwają prace nad odświeżonymi wersjami dwóch pierwszych odsłon cyklu, czyli Mafia: The City of Lost Heaven oraz Mafia II. Nie można też wykluczyć, że w planach znajduje się pełnoprawna "czwórka".

Pozostaje mieć nadzieje, że twórcy i wydawca nie będą trzymać nas w niepewności zbyt długo i wkrótce ujawnią, co oznacza tajemniczy wpis, który pojawił się na Twitterze marki.