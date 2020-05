Assassin's Creed: Valhalla może zaoferować większą mapę niż Odyssey

Sprzeczne informacje docierają do graczy z Ubisoftu. Początkowo informowano, że wirtualny świat Assassin's Creed: Valhalla będzie mniejszy od tego, który zwiedzaliśmy w Odyssey z 2018 roku. Co innego na ten temat mówi jednak Julien Laferriere. W wywiadzie wyjawił on, że mapa w nowej odsłonie ma być nieco większa od poprzedniczki.

Laferriere dodaje też, że gra będzie bardzo rozbudowana, a mapa obejmować ma nie tylko angielskie królestwa, ale też i sporą część Norwegii oraz "sekretne lokacje", o których twórcy nie chcą jeszcze mówić. Warto również przypomnieć, że jedno z zadań (dodawanych do zamówień przedpremierowych i droższych wydań z przepustką sezonową) ma skupiać się na Beowulfie, co może sugerować, że odwiedzimy też Szwecję.

Nie można wykluczyć, że wątpliwości co do faktycznego rozmiaru mapy wynikają z tego, jak dużą jej część zajmować będzie ląd. W Odyssey nie brakowało pustych stosunkowo przestrzeni, które zwiedzaliśmy na pokładzie statku. W Valhalli prawdopodobnie całkowicie zabraknie bitew morskich, bo wikingowie nie słynęli z takich działań.

Assassin's Creed: Valhalla ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz konsolach nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że premiera odbędzie się już w październiku.