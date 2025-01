Jedna z najlepszych gier 2024 roku już wkrótce na PC! Zwiastun pokazuje świetną grafikę

fot. Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth zadebiutowało pod koniec lutego 2024 roku. To kontynuacja FF7 Remake i zarazem druga część z planowanej trylogii. Tytuł ten przypadł do gustu zarówno graczom oraz recenzentom. Jego średnia ocen w serwisie Opencritic to 93/100, był on także nominowany do nagrody Gry Roku w plebiscycie The Game Awards 2024.

Choć ta gra jak na razie dostępna jest wyłącznie na konsoli PlayStation 5, to gracze PC nie będą musieli już zbyt długo czekać na port. Oficjalnie ujawniono, że ten zadebiutuje już 23 stycznia na platformach Steam oraz Epic Games Store, oferując przy tym nowe opcje, takie jak możliwość zabawy nawet w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę, ulepszoną oprawę czy wsparcie dla technologii DLSS. Poniżej możecie zapoznać się z materiałem wideo, który prezentuje zmiany i usprawnienia.

Final Fantasy VII Rebirth - zwiastun wersji PC

