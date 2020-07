Assassin’s Creed: Valhalla – wyciekł kolejny gameplay. Tak wygląda starcie z bossem

Ubisoft

Kolejny nieoficjalny gameplay z Assassin's Creed: Valhalla trafił do sieci. Tym razem przedstawia on starcie z jednym z bossów - niejaką Cordelią. Prawdopodobnie chodzi tu o znaną z legend królową Brytów i najmłodszą córkę Leira. Kobieta w trakcie starcia wykorzystuje nie tylko dwa miecze, ale też i nadnaturalne zdolności. Pojedynkowi nie sposób odmówić efektowności, ale jednocześnie widać tutaj wiele podobieństw do Origins i Odyssey, czyli dwóch wcześniejszych odsłon serii.

Walka w dalszym ciągu skupia się na unikaniu wrogich ataków i szukaniu okazji do wyprowadzania własnych ciosów. Nie brak tu również specjalnych zdolności, które zużywają pasek adrenaliny. Całość wydaje się jednak nieco bardziej płynna niż wcześniej. Również jakość tego wideo jest lepsza niż w ostatnim wycieku. Pod koniec materiału możemy przyjrzeć się raz jeszcze drzewku umiejętności, a także rzucić okiem na mapę.

Na oficjalny materiał z rozgrywki nie będziemy musieli długo czekać. Najprawdopodobniej zostanie on zaprezentowany już 12 lipca, w trakcie prezentacji Ubisoft Forward.