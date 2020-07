World of Warcraft: Shadowlands – wstępna data premiery, edycja kolekcjonerska i masa nowych informacji

Blizzard Entertainment

8 lipca odbył się livestream poświęcony World of Warcraft: Shadowlands, nadchodzącemu dodatkowi do gry MMORPG od studia Blizzard Entertainment. Jon Hight i Ion Hazzikostas ujawnili m.in. przybliżoną datę premiery, zawartość fizycznej edycji kolekcjonerskiej, a także zapowiedzieli testy beta, dzięki którym zainteresowani będą mogli sprawdzić rozszerzenie przed premierą.

Rozpoczęto od podsumowania testów alfa, które rozpoczęły się 3 miesiące temu. Ujawniono, że gracze ukończyli ponad 817 tysięcy testów i zgłosili ponad… 64 tysiące błędów. Twórcy dziękują za wszystkie komentarze i uwagi, bo będą one miały wpływ na rozwój poszczególnych rozwiązań, balans klas czy design poziomów.

Już w przyszłym tygodniu ma rozpocząć się beta, która będzie szansą przetestowania kolejnych lokacji i mechanik, w tym także tego, co przygotowano dla graczy na maksymalnym poziomie doświadczenia. Gracze będą mogli sprawdzić np. The Maw, czyli najbardziej niebezpieczną lokację, ale pozwalającą przy tym na zdobycie potężnych nagród. Zapewniono również, że rozesłanych zostanie wiele zaproszeń, dzięki czemu dużo osób ma mieć możliwość testowania rozszerzenia.

fot. Blizzard

Sporo czasu w trakcie transmisji poświęcono nowej mechanice z Shadowlands, czyli Covenants - Przymierzom. Będą to cztery ugrupowania, do których gracze mogą dołączyć, zyskując tym samym nowe zadania do wykonania, a także unikalne umiejętności i przedmioty kosmetyczne do zdobycia. Ciekawie zapowiada się też Soulbind – rytuał łączący dwie dusze, dający postaci gracza wyjątkowe zdolności i odblokowujący nowe drzewko talentów, które można rozwijać specjalnymi przedmiotami. Każda z grup będzie też posiadać unikalny budynek.

Powrócą też znane z poprzednich dodatków misje, na które wysyłaliśmy kompanów. Tym razem system ten ma zostać mocno przebudowany tak, by był on bardziej angażujący dla graczy i nie polegał jedynie na bezmyślnym klikaniu. Nie zabraknie też możliwości kontrolowania tych misji z poziomu aplikacji mobilnej.

World of Warcraft: Shadowlands - edycja kolekcjonerska

Pokazano też fizyczne wydanie edycji kolekcjonerskiej. To zawierać będzie artbook, podkładkę pod mysz, ścieżkę dźwiękową, cztery przypinki, a także całą zawartość wersji cyfrowej – m.in. unikalny, kosmetyczny zestaw wyposażenia, wierzchowca i 30 dni czasu gry

World of Warcraft: Shadowlands - edycja kolekcjonerska

Dokładna data premiery World of Warcraft: Shadowlands nie została ujawniona. Zdradzono jednak, że dodatek trafi na rynek jesienią tego roku - "nawet jeśli będą musieli wypuścić go podczas pracy z domu". Kilkukrotnie podkreślono jednak, że chociaż "szkielet" jest już gotowy, to przed deweloperami jest jeszcze sporo pracy, bo na Shadowlands składa się wiele rozbudowanych systemów, które muszą odpowiednio ze sobą współdziałać.