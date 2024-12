Clayface dołącza do DCU! Mike Flanagan napisze wymarzony scenariusz - stworzy hit na miarę Jokera?

źródło: DC Comics/Materiały Prasowe

To już oficjalnie. Deadline poinformowało na podstawie swoich źródeł, że solowy film o złoczyńcy i przeciwniku Batmana zwanym Clayface powstaje dla DC Studios. Oznacza to, że będzie to część większego uniwersum, któremu przewodzi James Gunn oraz Peter Safran. Scenariusz do nowego filmu napisze Mike Flanagan, czyli reżyser i scenarzysta mający na swoim koncie takie produkcje, jak Doktor Sen, Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly czy Nocna msza. Obecnie trwają poszukiwania reżysera.

Flanagan jeszcze w 2021 roku mówił o chęci stworzenia filmu o tej postaci. Wówczas w jednym ze wpisów na X (wcześniej Twitterze) wyjawił , że hipotetyczna, tworzona przez niego produkcja łączyłaby elementy horroru, thrillera i tragedii, a Clayface nie byłby złoczyńcą, a bohaterem bądź antybohaterem.

Kim jest Clayface?

Tradycyjnie dla komiksów na przestrzeni lat pojawiło się wiele różnych wersji tego superzłoczyńcy. Najpopularniejsza z nich to nadal Basil Karlo. W zależności od historii i czasu powstania, jego przeszłość ulegała zmianie. W pierwotnej wersji Basil Karlo oszalał ze złości po tym, jak horror, w którym zagrał został przerobiony w taki sposób, by zamienić go na innego aktora w głównej roli. Wówczas zainspirowany złoczyńcą Clayface Killer, w którego wcielał się w innym filmie, zaczął mordować członków obsady i nie tylko.

Późniejsze wersje postaci, w tym Karlo, otrzymały nadludzkie umiejętności, które pozwalały na manipulowanie wielkością własnego ciała i nie tylko. Jest w stanie zmieniać kształt, rozmiar, wygląd oraz naśladować inne osoby, ale też przedmioty. Ma nadludzką siłę, jest w stanie szybko regenerować rany.

Mike Flanagan - filmografia, nadchodzące projekty

Flanagan zasłynął ze swojej pracy nad horrorowymi serialami Netfliksa, zatytułowanymi Nawiedzony dom na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly oraz Zagłada domu Usherów. Do innych popularnych projektów należą również Nocna msza i Klub Północny.

Obecnie reżyser pracuje nad rebootem Mrocznej wieży, adaptacją powieści Stephena Kinga, a także rebootem kultowego Egzorcysty. To nie pierwszy projekt Flanagana inspirowany twórczością "mistrza grozy". W 2019 roku zadebiutował jego film Doktor Sen z Ewanem McGregorem w roli głównej.

