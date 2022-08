Assassin's Creed: Valhalla - Eivor niczym Iron Man? Do gry może trafić nietypowy pancerz

fot. youtube.com / AndyReloads

Choć w listopadzie tego roku Assassin's Creed: Valhalla będzie obchodzić drugie urodziny, to Ubisoft w dalszym ciągu intensywnie rozwija grę. Niedawno doczekaliśmy się darmowej aktualizacji z trybem The Forgotten Saga inspirowanym grami roguelike, a przeciek sugeruje, że wkrótce do gry może trafić nietypowa, futurystyczna zbroja przypominająca pancerz Iron Mana.

O pancerzu jako pierwszy poinformował dataminer i youtuber AndyReloads, który w plikach gry doszukał się zestawu wyposażenia o nazwie "The Advanced Mechanicals Set". To futurystyczna zbroja, z której centrum można wystrzelić potężny promień energii - skojarzenia z Iron Manem nasuwają się same. Co ciekawe, to nie jedyny przedmiot, jaki może w niedalekiej przyszłości pojawić się w Valhalli. AndyReloads odnalazł również między innymi kolejne bronie oraz.. mechanicznego wierzchowca.

Istnieje szansa, że więcej na temat planowanej zawartości do Assassin's Creed: Valhalla dowiemy się podczas wydarzenia Ubisoft Forward. Zostało ono zaplanowane na 10 września tego roku.