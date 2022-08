Midnight Suns - premiera opóźniona po raz kolejny. Tym razem nie ujawniono nowej daty

fot. 2K Games

Październik robi się coraz luźniejszy w kalendarzu graczy, bo z listy premier zaplanowanych na ten miesiąc wypadłą produkcja Marvel's Midnight Suns. Decyzja jest zaskakująca bowiem nic nie wskazywało, by "XCOM w świecie Marvela" został opóźniony na ostatniej prostej. Co więcej, w tym przypadku nie zdecydowano się na podanie nowej daty premiery, zapewniono jedynie, że gra trafi na rynek przed końcem tego roku podatkowego. Oznacza to, że powinniśmy się spodziewać się jej do 31 marca 2023 roku.

Jest jednak pewien haczyk: w tym roku podatkowym zadebiutuje wersja na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Wydanie na PS4, Xbox One i Nintendo Switch ma pojawić się na sklepowych półkach w jeszcze późniejszym i również niesprecyzowanym terminie.

Tłumaczenie studia Firaxis w tym przypadku jest jak każde inne. Deweloperzy wyjaśniają, że "chcą dostarczyć graczom jak najlepsze doświadczenia płynące z gry".

To nie pierwsze opóźnienie Marvel's Midnight Suns. Pierwotnie gra na rynku miała ukazać się na jesień minionego roku, po czym została przesunięta na drugą połowę 2022 roku.