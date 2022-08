Netflix - ile osób gra w gry? Wynik rozczarowuje, ale serwis nie chce zwalniać tempa

fot. Netflix

W 2021 roku w aplikacjach Netflix dostępnych na platformach Android i iOS pojawiły się pierwsze gry. Przez kolejne miesiące biblioteka była stopniowo rozbudowywana i dziś oferuje ponad 20 zróżnicowanych pozycji, wśród których znaleźć można między innymi produkcje nastawione na akcje, karcianki czy strategie. Wygląda jednak na to, że na ten moment katalog gier mobilnych nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników serwisu.

Z badania przeprowadzonego przez firmę Apptopia, zajmującą się między innymi analizą pobrań mobilnych aplikacji, wynika, że dostępne w Netflixie gry zostały pobrane łącznie 23,3 miliona razy i mają średnio 1,7 miliona graczy dziennie. Brzmi to całkiem dobrze, ale wynik ten wypada zdecydowanie gorzej, gdy zestawi się go z liczbą aktualnych użytkowników platformy. Tych jest bowiem 221 milionów co oznacza, że po gry sięga mniej niż 1% z nich.

Mimo tego Netflix nie zamierza zwalniać tempa. Plany zakładają, że do końca roku katalog powiększy się do 50 tytułów, wśród których mają pojawić się między innymi gry na podstawie popularnych seriali, takie jak na przykład The Queen's Gambit Chess.