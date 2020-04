Assassin's Creed - zapowiedź nowej odsłony serii już wkrótce? Plotki na to wskazują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Assassin's Creed to seria, której kolejne odsłony często wyciekają do sieci przed oficjalnymi ogłoszeniami. Nie inaczej jest tym razem i wiele nieoficjalnych informacji na temat kolejnej odsłony cyklu pojawiło się w internecie. Przecieki sugerują, że tym razem historia przeniesie nas w realia wikingów i nordyckich mitów. Teraz kilka nowych szczegółów ujawnił francuski youtuber, znany w sieci jako j0nathan.

Ujawnia on, że nowa gra rzeczywiście skupi się na wikingach, ale jej podtytułem nie będzie ani Kingdom, ani Ragnarok, jak wskazywano wcześniej. Gracze stworzą własnego bohatera lub bohaterkę i trafią do między innymi do Skandynawii. Kolejna odsłona tej popularnej serii ma zaoferować też znacznie więcej elementów RPG oraz wątków nadprzyrodzonych i związanych z Pierwszą Cywilizacją. Zabraknąć ma natomiast trybu kooperacji, który pojawiał się w starszych przeciekach.

Najciekawszą informacją jest jednak ta, która dotyczy rzekomej zapowiedzi gry. j0nathan donosi, że o nowym Assassin's Creed dowiemy się czegoś już pod koniec kwietnia lub na początku maja tego roku. Do tego czasu warto jednak podchodzić do tych plotek z dystansem.