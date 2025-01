Kontynuacja do E.T. nigdy nie powstanie. Spielberg zdradza pierwotny plan na nią i powody decyzji

fot. Universal Pictures

Steven Spielberg to legendarny reżyser, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Na swoim koncie ma całe mnóstwo dochodowych i ikonicznych produkcji, które często składały się też na dłuższe serie. Okazuje się, że reżyser z powodu jednego ze swoich filmów postanowił zacząć zabezpieczać się na przyszłość, aby uniknąć niepotrzebnych kontynuacji, które mogłyby zrujnować jego dziedzictwo.

Kontynuacja do E.T. nigdy nie powstanie

E.T. to znana każdemu produkcja, która otrzymała 4. Oscary. Jest to też film, do którego nigdy nie powstanie kontynuacja. To prawo zapewnił sobie sam Steven Spielberg, który opowiedział o tym podczas TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92NY.

To było pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ nie miałem wtedy żadnych praw. Przed E.T. miałem kilka praw [do swoich produkcji], ale niedużo. Nie miałem tego, co nazywamy "zamrożeniem", gdzie masz kontrolę nad tym, czy studio stworzy kontynuację jednego z twoich filmów. Możesz wówczas zamrozić produkcję kontynuacji, remake'ów i innego użycia danego IP. Wcześniej tego nie miałem. [Otrzymałem to] dopiero po sukcesie E.T. Po prostu nie chciałem robić kontynuacji. Myślałem trochę nad tym - ale tylko po to, żeby sprawdzić, czy byłbym w stanie wymyślić jakąś historię dla kolejnego filmu.

TA scena z książki pojawi się w Jurassic World: Odrodzenie

Jak brzmiał pomysł na potencjalną kontynuację?

Jeden z pomysłów był inspirowany książką The Green Planet. Pomysłem było wówczas przeniesienie akcji na planetę E.T. i pokazanie, jak się tam żyje. Pomysł ostatecznie nie doszedł do skutku, ponieważ Spielberg uznał, że ten pomysł bardziej pasował do książki i mógłby nie powtórzyć sukcesu na wielkim ekranie.

Drew Berrymore, która grała w filmie i towarzyszyła reżyserowi podczas wydarzenia, wtórowała mu słowami:

Pamiętam, że mówiłeś: "Nie robimy kontynuacji do E.T." Miałam wtedy osiem lat i pomyślałam: "Szkoda, ale rozumiem." Uważałam, że to mądre rozwiązanie. Co mielibyśmy zrobić dalej? Będą tylko porównywać [kontynuację] do oryginału. Lepiej było zostawić perfekcję w spokoju.

