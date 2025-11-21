Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

fot. materiały prasowe

Nowy francuski kinowy film animowany w tłumaczeniu nosi tytuł Asterix i Królestwo Nubii. Alexandre Heboyan wyreżyserował go na podstawie scenariusza, którego autorami są Alexandre de La Patellière i Matthieu Delaporte. Tym razem wymyślili oryginalną historię inspirowaną światem z komiksów René Goscinny'ego i Alberta Uderzo. Przygoda w królestwie Nubii nie pojawiła się w obrazkowych historiach.

Asterix i Królestwo Nubii - zwiastun

Warto wspomnieć, że reżyser jest debiutantem. Wcześniej pracował jedynie jako animator przy King Fu Pandzie czy Potwory kontra Obcy.

Asterix i Królestwo Nubii - o czym jest film?

Galowie muszą wyruszyć w naprawdę daleką podróż. Udają się do królestwa Nubii, które znajduje się na południe od Egiptu. Mają ważną misję, bo z nieznanych przyczyn prawie wszyscy w wiosce zamienili się w małe dzieci. Podczas podróży czekają ich nowe wyzwania i ludy, których wcześniej nie znali.

Animowany serial o dzielnych Galach niedawno podbijał platformę Netflix. Ostatni raz Asterix i Obelix byli w kinach w 2023 roku w filmie aktorskim, a w 2018 w wersji animowanej.

Asterix i Królestwo Nubii – premiera kinowa we Francji odbędzie się 2 grudnia 2026 roku. Na razie nie wiadomo nic o premierze w Polsce.