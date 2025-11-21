Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego
wórcy z Francji przygotowali nową kinową przygodę Asteriksa i Obeliksa. Tym razem animowany film oparty jest na oryginalnej historii scenarzysty, a nie na fabule z komiksów. Wysyłają bohaterów na przygodę do Królestwa Nubii.
Nowy francuski kinowy film animowany w tłumaczeniu nosi tytuł Asterix i Królestwo Nubii. Alexandre Heboyan wyreżyserował go na podstawie scenariusza, którego autorami są Alexandre de La Patellière i Matthieu Delaporte. Tym razem wymyślili oryginalną historię inspirowaną światem z komiksów René Goscinny'ego i Alberta Uderzo. Przygoda w królestwie Nubii nie pojawiła się w obrazkowych historiach.
Asterix i Królestwo Nubii - zwiastun
Warto wspomnieć, że reżyser jest debiutantem. Wcześniej pracował jedynie jako animator przy King Fu Pandzie czy Potwory kontra Obcy.
Asterix i Królestwo Nubii - o czym jest film?
Galowie muszą wyruszyć w naprawdę daleką podróż. Udają się do królestwa Nubii, które znajduje się na południe od Egiptu. Mają ważną misję, bo z nieznanych przyczyn prawie wszyscy w wiosce zamienili się w małe dzieci. Podczas podróży czekają ich nowe wyzwania i ludy, których wcześniej nie znali.
Animowany serial o dzielnych Galach niedawno podbijał platformę Netflix. Ostatni raz Asterix i Obelix byli w kinach w 2023 roku w filmie aktorskim, a w 2018 w wersji animowanej.
Asterix i Królestwo Nubii – premiera kinowa we Francji odbędzie się 2 grudnia 2026 roku. Na razie nie wiadomo nic o premierze w Polsce.
Źródło: sortiraparis.com/
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
17
lis
Teatr cieni
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat