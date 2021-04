Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - obsada filmu aktorskiego. Gwiazdy i Zlatan Ibrahimović

fot. materiały prasowe

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom to nowy oficjalny tytuł piątego filmu aktorskiego serii. Do tej pory był on znany jako Asterix & Obelix: Silk Road.

Studio Pathé w końcu jest gotowe, by ruszyć z projektem, więc pierwszym etapem jest ogłoszenie pełnej obsady. Są w niej niespodzianki. Gilles Lellouche przejmuje rolę Obelixa od Gerarda Depardieu, który grał go w poprzednich czterech tytułach, a znany piłkarz obecnie grający w AC Milan zadebiutuje jako aktor rolą Oneofusa, aczkolwiek sam sportowiec twierdzi w mediach społecznościowych, że jego bohater nazywa się Antywirus.

W obsadzie znaleźli się także Guillaume Canet jako Asterix, Vincent Cassel jako Cezar, Marion Cotillard jako Kleopatra (w filmie Asterix i Obelix: Misja Kleopatra z 2002 roku tę rolę grała Monica Belluci), Jonathan Cohen jako Finalthesis, Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham i Pierre Richard.

Philippe Mechelen i Julien Hervé są autorami scenariusza, a Guillaume Canet poza rolą Asterixa stanie za kamerą jako reżyser. Zdjęcia mają ruszyć wiosną 2021 roku. Historia skupia się na córce cesarza Chin, która ucieka z niewoli aż do Galii szukając pomocy u dzielnych wojów. Budżet wynosi 70 mln dolarów.

Jednocześnie ogłoszono dystrybutorów produkcji na różne rynki. Według Deadline w Polsce film wprowadzi do kin Kino Świat.