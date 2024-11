Babilon okazał się klapą. Margot Robbie tego nie rozumie

fot. materiały prasowe

Babilon z 2022 roku z Margot Robbie i Bradem Pittem w rolach głównych nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu. Pomimo budżetu wynoszącego 80 milionów dolarów, zarobił zaledwie 15 milionów w Stanach Zjednoczonych i 63 miliony na całym świecie. Robbie niedawno wystąpiła gościnnie w podcaście, gdzie wypowiedziała się na temat filmu.

Margot Robbie – wypowiedź

Prowadzący Ben Mankiewicz poruszył temat tego, że film Babilon nie przypadł do gustu widzom. Oto, jak zareagowała Margot Robbie.

Nadal to mówię. Uwielbiam go. Ja też tego nie rozumiem. Wiem, że jestem stronnicza, bo jestem blisko tego projektu i oczywiście w niego wierzę, ale wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie go nienawidzą. Zastanawiam się, czy za 20 lat ludzie będą mówić "Czekaj, Babilon nie radził sobie wtedy dobrze?". Jak wtedy, gdy słyszysz, że Skazani na Shawshank było kiedyś porażką, a ty odpowiadasz "Jak to możliwe?".

Babilon – fabuła, gdzie obejrzeć

Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.

Film Babilon obecnie można obejrzeć na platformie Netflix.