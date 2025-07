Marvel oficjalnie potwierdza: w Avengers: Doomsday herosi wyruszą do tego uniwersum

Marvel

W miniony weekend prezes Marvel Studios, Kevin Feige, wziął udział nie tylko w szeroko komentowanej konferencji prasowej na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości MCU, ale i udzielił kilku wywiadów, w ramach których mógł rozwinąć swoje wypowiedzi. Jednym z nich była rozmowa z serwisem ComicBook, w trakcie której producent wyjawił, że w Avengers: Doomsday herosi zameldują się w zupełnie innym uniwersum.

Chodzi tu mianowicie o Ziemię-828, macierzysty świat Pierwszej Rodziny Marvela, w którym rozgrywa się akcja nadchodzącego filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jak przedstawia to Feige:

Mówiąc tylko o tym, nad czym teraz pracujemy, co właśnie kręcimy, dla tych, którzy czytali komiksy i znają słowo inkursje - to są wszechświaty łączące się ze sobą. (W Avengers: Doomsday - przyp. aut.) Zobaczymy ten świat, który wprowadziliśmy w Fantastycznej 4. Kręcimy na tych samych planach, które zbudowaliśmy dla Pierwszych kroków, i to jest naprawdę fajne. W moim zdaniem ikonicznym już salonie i kuchni w Baxter Building, w których dochodzi do poznania Fantastycznej Czwórki... Powiedzmy, że w tej samej kuchni w Doomsday jest o wiele więcej osób. Cudownie jest widzieć, jak jedni bohaterowie wchodzą do domów innych.

Reed Richards nie będzie liderem Avengers w Doomsday

Tymczasem reżyser Fantastycznej 4, Matt Shakman, postanowił sprostować swoją niedawną wypowiedź, w której sugerował, że portretowany przez Pedro Pascala Reed Richards może być przywódcą grupy Avengers:

Mówiłem o komiksowym Reedzie Richardsie w komiksach i o tym, jak bywa on czasem naukowcem z głową pełną pomysłów. Czasem prowadzi Avengers, czasem jest ojcem, mężem, kimkolwiek. Mówiłem więc o nim w komiksach, ta postać ma wiele różnych aspektów. To ktoś, kto jest najmądrzejszym człowiekiem we wszechświecie, ktoś, kto wkroczy do akcji i będzie wiarygodnym liderem. A także ktoś, kto ma emocjonalną więź ze swoją rodziną. (...) To, co robi w Avengers: Doomsday, nie jest moją sprawą i rzeczą do wyjawienia, zapytajcie o to braci Russo. Mówiłem tylko o czytaniu komiksów.

Vanessa Kirby o pracy na planie Doomsday w trakcie ciąży

Z kolei ekranowa Sue Storm, Vanessa Kirby, zabrała głos na temat pracy na planie Doomsday - przypomnijmy, że aktorka spodziewa się dziecka:

Praca przy Avengers: Doomsday z tymi wszystkimi facetami, którzy byli po prostu tak mili, to była czysta przyjemność. Myślę, że każda kobieta, którą znam, wyrażała obawy związane z tym, że nie będzie mogła pracować i jednocześnie być matką. Byłam bardzo zdenerwowana, ale to jest stary stereotyp dotyczący kobiet. To niesamowite, co potrafimy robić. Byłam naprawdę wzruszona, gdy uświadomiłam sobie, że można pogodzić jedno i drugie.

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku.