Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - nowy zwiastun. Zlatan Ibrahimović jako Rzymianin

fot. materiały prasowe

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom to nowy kinowy aktorski film o Galach znanych z kultowych komiksów. Francuzi podeszli do ich aktorskich przygód już po raz piąty. Tym razem jednak po raz pierwszy na ekranie nie zobaczymy Gerarda Depardieu w roli Obelixa. Zastąpił go Gilles Lellouche. Natomiast Asterixa tym razem gra Guillaume Canet.

Asterix & Obelix : The Middle Kingdom - zwiastun

W obsadzie są również Vincent Cassel jako Cezar, Marion Cotillard jako Kleopatra, Jonathan Cohen jako Finalthesis, Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham i Pierre Richard. W produkcji zagra również legenda piłki nożnej, Zlatan Ibrahimovic, który wcieli się w postać Oneofusa. Canet oprócz występu jako Asterix stanął również za kamerą projektu. Za scenariusz odpowiadają Philippe Mechelen i Julien Hervé.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - opis fabuły

Historia skupia się na córce cesarza Chin, która postanawia uciec z dworu swojego ojca. Kobieta udaje się aż do Galii, gdzie szuka schronienia w osadzie dzielnych wojowników.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - premiera filmu we Francji 1 lutego 2023 roku.