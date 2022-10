Gra o tron: Ród smoka - ranking postaci z serialu według naEKRANIE. Kto wygrał nasz Taniec Smoków?

fot. HBO

1. sezon serialu Gra o tron: Ród smoka dobiegł końca. Wobec tego to dobry moment, aby zacząć pewne podsumowania. Postanowiliśmy zrobić redakcyjny ranking najciekawszych/najlepszych postaci z produkcji HBO jak do tej pory. A trzeba przyznać serial dostarczył nam wielu, bardzo barwnych bohaterów. Zachęcamy do sprawdzenia zestawienia w poniższej galerii.

W głównych rolach w serialu występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - ranking postaci według redakcji naEKRANIE