Nie wszystkim spodobała się Astrid w aktorskiej odsłonie Jak wytresować smoka. Reżyser komentuje

fot. materiały prasowe

Reklama

Dean DeBlois, reżyser aktorskiej adaptacji serii filmów Jak wytresować smoka odpowiedział na krytykę dotyczącą faktu, że w postać Astrid wcieli się Nico Parker. Po ogłoszeniu tego faktu niektórym fanom animacji nie odpowiadał dobór aktorki, ponieważ w oryginale Astrid jest biała, podczas gdy Parker ma ciemniejszy kolor skóry. DeBlois zamieścił posta na Instagramie, w którym dokładnie wyjaśnia swoją decyzję co do doboru aktorki.

Jak wytresować smoka – wypowiedź Deana DeBloisa

Dokładnie. Do tych ról przesłuchaliśmy wielu aktorów, w tym takich, którzy wyglądali tak, jak ich animowani odpowiednicy. Ale wybraliśmy aktorów, którzy najlepiej ucieleśniali ducha i osobowość bohaterów, gdyż plemię w tej wersji jest złożone z potomków najlepszych smoczych wojowników ze wszystkich miejsc, do których Wikingowie podróżowali kiedykolwiek (co w historii było dalekie i szerokie – Wikingowie łączyli wiele kultur). Wciąż tworzymy fantazję, nie fakt historyczny i wszystko zostanie ujawnione z czasem. Nie robimy remake'u jeden do jednego. Właśnie zbliżyliśmy się do kluczowych momentów, aby uhonorować oryginał – z czego pozostaję bardzo dumny. W zwiastunie jest kilka z takich momentów. Zamiast zupełnie nowej opowieści, zmierzaliśmy do jej upiększenia i pogłębienia, bez rezygnowania z historii, którą kochają fani.

Zobacz także:

Jak wytresować smoka – fabuła, data premiery

Bohaterem filmu jest młody wiking, który aspiruje do polowania na smoki, jednak nieoczekiwanie zostaje przyjacielem młodego smoka.

Jak wytresować smoka w wersji live-action zadebiutuje w światowych kinach 13 czerwca 2025 roku.