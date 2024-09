Astro Bot - postacie z tych gier zobaczymy w nadchodzącym DLC? Źródło tego "przecieku" zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Astro Bot obecnie święci triumfy na PS5. Gra stworzona przez studio Asobi spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków i jest obecnie najlepiej ocenianą produkcją tego roku (średnia według serwisu Opencritic to aż 95/100). Twórcy nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i zapowiedzieli, że ich dzieło otrzyma dodatkową, popremierową zawartość. Będzie ona obejmować między innymi nowe etapy z wyzwaniami oraz tryb speedrun, w którym powalczymy o uzyskanie jak najlepszych czasów na poziomach. Prawdopodobnie doczekamy się tam również zupełnie nowych cameo i bardzo możliwe, że już teraz wiemy, jakich postaci można się spodziewać.

Zaskakujący jest nie tylko sam przeciek, ale też i jego źródło. Spostrzegawczy internauci dostrzegli, że w końcowych napisach wymieniono pewne gry, z których postaci w Astro Bocie (jeszcze) nie było. Wspomniano tam między innymi o takich markach, jak Croc, Stellar Blade, Rise of the Ronin i Worms. Podziękowano również Ubisoftowi za możliwość wykorzystania elementów z serii Assassin's Creed, Beyond Good and Evil i Rayman.