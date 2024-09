Astro Bot zmyje złe wrażenie po Concord? Dzieło studia Asobi to najlepiej oceniana gra tego roku!

fot. SIE

Astro Bot to trójwymiarowa platformówka stworzona przez studio Asobi. Ta przeurocza, wypełniona easter eggami produkcja trafiła na sklepowe półki 6 września i uzyskała bardzo wysokie oceny w branżowych mediach. Dość powiedzieć, że na ten moment jest to najlepiej oceniana gra tego roku i udało się jej wyprzedzić takie tytuły, jak Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, Like a Dragon: Infinite Wealth czy Tekken 8.

Średnia ocen Astro Bot w serwisie Opencritic to aż 95/100 na podstawie niemal 100 wystawionych przez krytyków not. Chwalą oni przede wszystkim fantastyczną rozgrywkę, po brzegi wypełnioną ciekawymi pomysłami i mechanikami, przez które nie sposób jest się nudzić. Doceniono również świetną oprawę audiowizualną i mnóstwo odniesień do długiej historii marki PlayStation. Wiele osób zachwyca się też wykorzystaniem kontrolera Dual Sense. Nie brak opinii, że deweloperzy ze studia Asobi pokazali, jak powinno to wyglądać.

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami zachodnich mediów, a po więcej informacji na temat gry odsyłamy do naszej recenzji.

Gamerant - 5/5

Eurogamer - 5/5

IGN - 9/10

Gamespot - 9/10

TheGamer - 5/5

GamesRadar+ - 5/5

Metro GameCentral - 9/10