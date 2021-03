ASUS zaprezentował gamingowe smartfony z linii ROG Phone 5

Źródło: ASUS

Sercem nowej gamingowej linii smartfonów ASUS-a jest ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, który zadba o to, aby wszystkie gry mobilne oferowały wysoką jakość oraz płynność obrazu. Aby zintensyfikować wrażenia wizualne, producent zastosował panele AMOLED o odświeżaniu 144 Hz, które charakteryzują się opóźnieniem rzędu 1 ms oraz obsługą technologii HDR10+. Matrycę pokryto także powłoką dotykową pracującą przy 300-hercowym próbkowaniu, dzięki której będziemy mieli pewność, że telefony błyskawicznie wykonają nasze polecenia. Z kolei za zasilenie wszystkich podzespołów odpowiada wydajna bateria o pojemności 6000 mAh współpracująca z technologią szybkiego ładowania HyperCharge 65W.

W skład nowej serii ROG-ów wchodzą trzy urządzenia, które tylko nieznacznie różnią się pod kątem specyfikacji. Obok podstawowego modelu ASUS ROG Phone 5 na rynku zadebiutują jeszcze ASUS ROG Phone 5 Pro oraz ASUS ROG Phone 5 Ultimate. Oba sprzęty wyposażono w dodatkowy, tylny ekran ROG Vision, na którym wyświetlimy spersonalizowane animacje związane z ogrywanym tytułem bądź podstawowe powiadomienia z naszego telefonu. ROG Vision w model Pro jest panelem kolorowym, a ten w Ultimate – monochromatycznym. ROG Phone 5 Ultimate dysponuje także największą liczbą pamięci RAM.

W smartfonach gamingowych nie mogło zabraknąć także szeregu technologii skrojonych specjalnie z myślą o tych użytkownikach, którzy postrzegają telefon jako konsolę mobilną. Warto wspomnieć tu przede wszystkim o autorskim systemie chłodzenia GameCool 5, który zaprojektowano w taki sposób, aby zoptymalizować proces rozpraszania ciepła z wnętrza obudowy.

Procesor w ROG Phone’ach 5 umiejscowiono w centralnej części płyty głównej, a dwa ogniwa bateryjne po obu stronach tego układu. Dzięki temu ciepło równomiernie rozchodzi się na wszystkie krawędzie urządzenia. W schłodzeniu podzespołów pomoże również autorska komora parowa 3D oraz opcjonalna nakładka chłodząca AeroActive Cooler 5 zdolna do zredukowania temperatury pracy procesora nawet o 10°C. Do dyspozycji otrzymamy też oprogramowanie Armoury Crate z trybem X Mode pozwalającym precyzyjnie dostroić wydajność urządzenia do konkretnych aplikacji.

ASUS ROG Phone 5 - smartfony i akcesoria

ASUS ROG Phone 5

Warto zauważyć, że inżynierowie ASUS-a zaimplementowali w ROG Phone’ach 5 aż 10 czujników ruchu, które skonfigurowano w taki sposób, aby umożliwiły wykorzystanie nowych metod sterowania w grach. W tytułach wyścigowych będziemy mogli np. oddalić smartfon od linii wzroku, aby przyspieszyć, bądź przybliżyć go, aby zahamować. Dodatkowo w obudowie modeli ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate ukryto dodatkowe przyciski funkcyjne, które mają sprawdzić się w roli konsolowych triggerów L2 oraz R2, rozszerzając paletę dostępnych przycisków.

Projektanci zadbali również o to, aby telefony dobrze brzmiały w grach nawet wtedy, kiedy nie korzystamy z zestawu słuchawkowego. Pomogą w tym stereofoniczne głośniki zoptymalizowane przez ekspertów z firmy Dirac oraz przetwornik cyfrowo-analogowy ESS DAC przystosowany do odtwarzania dźwięku w bezstratnej jakości. Pełną specyfikację poszczególnych modeli prezentujemy w poniższej tabeli: