Asus ROG Ally - poznaliśmy szczegóły. Cena, data premiery i możliwości nowego handhelda

ROG Ally to nadchodzący handheld od firmy ASUS, który ma umożliwić graczom uruchamianie w zasadzie wszystkich współczesnych gier: zarówno tych niezależnych, jak i z segmentu AAA. O istnieniu urządzenia wiedzieliśmy już od kilku tygodni, ale 11 maja odbyła się prezentacja, w której trakcie podzielono się szczegółami, w tym wyczekiwanymi przez wielu informacjami dotyczącymi daty premiery oraz ceny urządzenia.

ASUS Rog Ally trafi na rynek w dwóch wariantach napędzanych nowym procesorem Ryzen Z1 od firmy AMD. W droższym modelu znajdzie się Ryzen Z1 Extreme z 8 rdzeniami, 16 wątkami i 8,6 teraflopami mocy, podczas gdy tańszy model zaoferuje AMD Ryzen Z1 z 6 6 rdzeniami i 12 wątkami obliczeniowymi. Oba modele będą wspierać technologie AMD FidelityFX Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution, co ma zapewnić wysoką wydajność i jakość grafiki. Zdradzono również, że czas pracy na baterii ma wynieść od 2 godzin (podczas grania w wymagające gry) do prawie 7 godzin (oglądanie multimediów).

ASUS ROG Ally

Oprócz tego Ally wyposażono także w 16 GB pamięci LPDDR5 6400 MHz, 512 GB pamięci masowej PCIe Gen 4, a także gniazdo kart micro SD UHS-II, dzięki któremu będzie można dodatkowo rozszerzyć przestrzeń na pliki. Łączność Wi-Fi 6E ma zaś umożliwić szybkie i stabilne połączenie z siecią, co z pewnością ucieszy fanów gier multiplayer oraz zabawy w chmurze. Urządzenie ma 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080p oraz maksymalnej jakości 500 nitów, co ma umożliwiać komfortową zabawę na świeżym powietrzu.

Sprzęt wykorzystuje Windows 11, dzięki czemu użytkownicy mają bez problemu uzyskać dostęp do wszystkich swoich produkcji, niezależnie od platformy, na jakiej są one dostępne. Z pomocą przyjdzie aplikacja Armoury Crate SE, która w jednym miejscu zbierze wszystkie zainstalowane na urządzeniu gry i umożliwi szybkie przeglądanie biblioteki. Gracze będą mieli dostęp także do podręcznego menu, w którym znajdą najpotrzebniejsze opcje: na przykład plany zasilania czy możliwość zmiany ustawienia przycisków.

ASUS ROG Ally

Dodatkowo zapowiedziano, że osoby, które zdecydują się na zakup ROG Ally otrzymają bonus w postaci 3-miesięcznego abonamentu Xbox Game Pass.

Członkowie Xbox Game Pass Ultimate mają dostęp do setek gier, w tym takich hitów jak Minecraft Legends, Grounded, Age of Empire IV i wielu innych. Wraz z ROG Ally i Game Pass Ultimate nie możemy się doczekać, aż ludzie odkryją i zagrają w swoją następną ulubioną grę w trakcie podróży, czy to grając w natywne gry na PC z Windows, czy strumieniując gry konsolowe z Xbox Cloud Gaming - powiedziała Roanne Sones, CVP, Head of Xbox Hardware.

W pierwszej kolejności na rynek trafi mocniejszy model z procesorem Ryzen Z1 Extreme. Będzie on dostępny w przedsprzedaży już wkrótce, a jego cena wynosi 3799 zł. Tańszy wariant ma być dostępny jeszcze w tym roku, ale dokładna data premiery i polska cena nie zostały ujawnione. Warto zaznaczyć, że za granicą ma on kosztować 599$, a więc o 100% mniej niż model z Z1 Extreme.