Pierwszy raz Dextera Morgana na posterunku. Klip z serialu Grzech pierworodny

Klip z serialu Dexter: Grzech pierworodny nie tylko przedstawia młodsze wersje postaci znanych z oryginału, ale przede wszystkim ma na celu udowodnienie fanom, że twórcom udało się uchwycić klimat pierwowzoru. W osiągnięciu tego celu pomaga konwencja łącząca ten serial z Dexter: New Blood, czyli ostatnimi odcinkami, w których widzieliśmy starszego Dextera Morgana.

W finale Dexter: New Blood został postrzelony przez swojego syna, a w Grzechu pierworodnym dowiadujemy się, że karetka zabiera go na ostry dyżur. Przed jego oczami przewija się całe życie, co stanowi wprowadzenie do wydarzeń nowego serialu.

Co ważne, klip potwierdza, że wewnętrznym głosem Dextera pozostaje Michael C. Hall, odtwórca starszej wersji tej postaci.

Dexter: Grzech pierworodny – klip

Obejrzyjcie klip i oceńcie, jak aktorzy wypadają w swoich rolach!

Dexter: Grzech pierworodny - o czym jest serial?

Historia skupia się na Dexterze i osadzona jest w 1991 roku w Miami. Jest studentem, który zaczyna stawać się seryjnym mordercą, zdobywającym pierwsze doświadczenia. Gdy jego krwiożercze żądze stają się nie do powstrzymania, Dexter znajduje spokój i zrozumienie u Harry’ego. Harry uczy młodego Morgana kodeksu, który pomaga mu wybierać ofiary zasługujące na śmierć, a jednocześnie unikać schwytania przez policję. Dla młodego Dextera to wyzwanie, zwłaszcza że właśnie rozpoczął staż na komendzie policji w Miami.

Showrunnerem jest Clyde Phillips, który pracował przy oryginalnym serialu. Premiera w USA odbędzie się 13 grudnia 2024 roku. W Polsce tytuł zadebiutuje na SkyShowtime, ale dopiero 30 stycznia 2025 roku. Na wstępie trzy odcinki, a kolejne co tydzień.