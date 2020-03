Asymetria - Mikołaj Roznerski gwiazdą nowego filmu Konrada Niewolskiego

Asymetria to nowy film w reżyserii Konrada Niewolskiego. Co ciekawe nie będzie to kontynuacja kultowej Symetrii, choć tytuł na to wskazuje. Twórca postanowił wrócić do mocnej, pełnej akcji tematyki. Reżyser przymierzał się do realizacji tego projektu już w 2017 roku, a jego gwiazdą miał być wówczas Sebastian Fabijański. Jednak to ostatecznie Mikołaj Roznerski wcieli się w główną postać w filmie. Aktor przygotowuje się do tej kreacji już od pewnego czasu, trenuje fizycznie i uczy się obsług broni. Film ma opowiadać o człowieku wplątanym w kryminalną aferę, który musi popełnić przestępstwo, aby ochronić swoich bliskich.

W obsadzie oprócz Roznerskiego znajdują się również Paulina Szostak, Jan Frycz, Danuta Stenka, Piotr Fronczewski, Marek Molak, raper Popek oraz Joanna Majstrak. Konsultantem przy projekcie jest Jacek B. pseudonim Lelek, dolnośląski gangster, który odsiedział piętnastoletni wyrok za kierowanie grupą przestępczą i zlecenie zabójstwa.

Asymetria - film trafi do kin 2 października 2020 roku.