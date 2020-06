Atlantis - reżyser Jurassic World stworzy thriller science fiction o Atlantydzie

Źródło: Universal Pictures

Colin Trevorrow kontynuuje swoją owocną współpracę z Universal Pictures. Po filmach Jurassic World i Jurassic World: Dominion reżyser stanie za kamerą thrillera science fiction pod tytułem Atlantis. Będzie to kolejne już filmowe podejście do legendy o słynnym zaginionym mieście. Jednak tym razem Atlantyda nie będzie ukazana jako podwodna metropolia, ale miejsce na zaginionym kontynencie na Oceanie Indyjskim z wielokulturową cywilizacją i własną, zaawansowaną technologią. Szczegóły fabuły projektu są trzymane w tajemnicy.

materiały prasowe

Trevorrow będzie również producentem widowiska przez swoją firmę Metronome Film Co. Scenariusz do produkcji napisze Dante Harper, który pracował nad tekstami do takich filmów jak Na skraju jutra oraz Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Oryginalną historię wymyślili Trevorrow oraz Matt Charman. Jednak zanim reżyser zacznie pracę nad Atlantis powróci na plan Jurassic World: Dominion w Wielkiej Brytanii po zawieszeniu zdjęć z powodu pandemii.