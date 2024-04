Atlas – co zainspirowało nowy film z Jennifer Lopez. Od Avatara do Titanfall

fot. Netflix

Już w maju na Netflixie zadebiutuje nowy film science-fiction Atlas. W głównej roli zobaczymy Jennifer Lopez, a pierwszy zwiastun zaprezentował efektowne sceny akcji z mechanicznym kombinezonem. Jednak według reżysera Brada Peytona jego film jest bliższy takiej produkcji, jak Cast Away: Poza światem niż grom wideo. Co nie znaczy, że twórca nie zainspirował się jednym popularnym tytułem z komputerów i konsol.

Atlas - jakie produkcje zainspirowały nowy film Netflixa?

Na wstępie Peyton przyznał, że jest wielkim fanem gatunku sci-fi i widział nawet te filmy, po które mało kto sięga:

Science-fiction to coś, czym pasjonuję się od dziecka. Należę do tych osób, które widziały wszystkie filmy z Rutgerem Hauerem, których nikt inny nie oglądał – jestem typem takiego faceta. Dla mnie science-fiction to święta ziemia. I dlatego nie chcę kopiować tego, co zostało już zrobione.

Reżyser dodał, że Atlas został zainspirowany Avatarem czy grą Titanfall, ale upewnił się, że jego film zaoferuje inną skalę od wspomnianych produkcji:

Więc inspirowaliśmy się Avatarem, Obcym… Titanfallem i kilkoma innymi starymi filmami, które uwielbiałem z lat 80. Następnie upewniłem się, że mój będzie miał inną skalę. Kształt mechanicznego kombinezonu był inny. Ruch również się różnił. Chciałem, żeby to było coś odrębnego.

Total Film zaprezentował także nowe zdjęcie z filmu, które prezentuje jeden ze wspomnianych mechanicznych kombinezonów. Ujęcie zobaczycie poniżej.

fot. Netflix / Total Film

Atlas - fabuła i data premiery

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) to genialna, ale mizantropijna analityczka danych, która nie ufa sztucznej inteligencji i dołącza do misji mającej na celu złapanie zbuntowanego robota, z którym łączy ją tajemnicza przeszłość. Kiedy plan nie wypala, zostaje ona sama na czymś, co wydaje się odległym światem. Jej jedyną nadzieją na uratowanie ludzkości przed sztuczną inteligencją jest zaufanie jej.

Atlas - premiera już 24 maja 2024 roku.