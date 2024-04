Atlas - pełny zwiastun filmu sci-fi. Jennifer Lopez w mechu walczy ze sztuczną inteligencją

fot. Netflix

Netflix zaprezentował pełny zwiastun widowiska Atlas i odkrył karty, pokazując z czym mamy do czynienia. Choć akcja nie rozgrywa się tylko na Ziemi, ale też na innych planetach oraz w kosmosie, stawką są losy ludzkości. Atlas grana przez Jennifer Lopez ma mecha sterowanego przez sztuczną inteligencję, z pomocą której poluje na zbuntowanego AI zwanego Harlanem. To on chce unicestwić istoty ludzkie. Zobaczcie sami i oceńcie, co przygotowali.

Za sterami stoi Brad Peyton, znany z takich widowisk jak San Andreas oraz Rampage. Autorami scenariusza są Leo Sandarian oraz Aron Eli Coleite. W obsadzie są Jennifer Lopez, Sterling K. Brown, Simu Liu, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla oraz Mark Strong.

Atlas - pełny zwiastun

Atlas

Atlas - fabuła filmu

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) to genialna, ale mizantropijna analityczka danych, która nie ufa sztucznej inteligencji i dołącza do misji mającej na celu złapanie zbuntowanego robota, z którym łączy ją tajemnicza przeszłość. Kiedy plan nie wypala, zostaje ona sama na czymś, co wydaje się odległym światem. Jej jedyną nadzieją na uratowanie ludzkości przed sztuczną inteligencją jest zaufanie jej.

Atlas - premiera 24 maja 2024 roku.