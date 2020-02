Atomic Heart - fragmenty gry określanej mianem "rosyjskiego Bioshocka"

Atomic Heart to produkcja powstająca w studiu Mundfish, która pod wieloma względami przypomina serię BioShock. To dobra wiadomość dla fanów takich klimatów, bo wiele wskazuje na to, że na kolejną odsłonę tego popularnego cyklu trzeba będzie jeszcze poczekać. Akcja tej gry osadzona została w alternatywnej rzeczywistości w epoce schyłku ZSRR i nie trudno doszukać się tutaj atmosfery podobnej do tej z podwodnego Rapture czy podniebnej Columbii.

Do sieci trafiły nowe, obszerne fragmenty rozgrywki z tej nadchodzącej gry, które pozwalają zapoznać się z rozgrywką, w tym walką i eksploracją i przeciwnikami. Całość jest dostępna w języku rosyjskim, ale z opcją włączenia angielskich napisów.

Atomic Heart nie ma jeszcze sprecyzowanej daty premiery. Tytuł ten miał zadebiutować na rynku już wcześniej, ale twórcom nie udało się tego zrealizować. Wtedy też w sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje wskazujące na to, że produkcja została zresetowana i prace nad grą ruszyły od nowa.