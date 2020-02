Atomic Heart - nowy zwiastun prosto z Rosji

Atomic Heart to produkcja, która została określona mianem "rosyjskiego BioShocka". Jeśli jednak wypadła Wam z głowy pamięć o tym tytule, to nie ma się czemu dziwić. Grę zapowiedziano w roku 2018 i raczej skąpiono informacji na jego temat. Dopiero niedawno do sieci trafił długi materiał opisujący tę produkcję (możecie się z nim zapoznać tutaj), a teraz przyszła pora na nowy, krótki zwiastun.

Ujawnienie takiego materiału promocyjnego, poprzedzone dłuższym wideo jest zwykle pierwszym krokiem do budowania zainteresowania graczy, tak aby jak najwięcej osób mogło następnie dowiedzieć się o czymś istotnym. Możliwe, że studio Mindfish w ten sposób szykuje się wreszcie do ujawnienia wyczekiwanych informacji na temat daty premiery i platform docelowych.

Atomic Heart to pierwszoosobowa strzelanka, której akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości u schyłku ery ZSRR. Gracz wciela się w niej w postać agenta KGB, który otrzymuje zadanie zbadania dziwnych, niepokojących zjawisk w Zakładzie 3826.