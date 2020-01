Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red pokaże nowy fragment gry na Taipei Game Show

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych ostatnich lat. Wiele osób oczekuje na nowe informacje, grafiki i fragmenty rozgrywki z tej produkcji, szczególnie po niedawnym przesunięciu daty premiery na wrzesień. Wygląda na to, że wkrótce takie wideo faktycznie trafi do sieci. Wszystko za sprawą obecności gry CD Projekt RED na targach Taipei Game Show, które odbywać się będą w dniach 6-9 lutego. Organizator wydarzenia poinformował, że studio zaprezentuje zupełnie nowy materiał, który wcześniej nie był nigdzie pokazywany ani publikowany.

Pokaz ten najprawdopodobniej odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, ale nie można wykluczyć, że po pewnym czasie od Taipei Game Show twórcy zdecydują się na upublicznienie go w sieci. Z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji wcześniejszych zamkniętych prezentacji. Oczywiście, bez wątpienia możemy spodziewać się też wrażeń obecnych na pokazie dziennikarzy i influencerów.

Cyberpunk 2077 zmierza na PC, PlayStation 4, Xboksa One i Google Stadia. Premiera gry po ostatnim opóźnieniu została zaplanowana na 17 września tego roku.