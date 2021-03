Atomówki - Chloe Bennet gotowa do roli Bójki. Zdjęcia ruszą niedługo

materiały prasowe

Amerykańska stacja The CW już niedługo rozpocznie prace na planie aktorskiej wersji serialu Atomówki (The Powerpuff Girls). Projekt oparty jest on na kreskówce Cartoon Network autorstwa Craiga McCrackena. Za sterami stoi popularny producent Greg Berlanti, znany wszystkim jako nadzorca i twórca Arrowverse. Showrunnerkami są Diablo Cody (Juno), Heather Regnier (Weronika Mars).

O zbliżających się zdjęciach poinformowała między innymi Chloe Bennet (Agenci T.A.R.C.Z.Y.), która wcieli się w produkcji w liderkę tytułowych bohaterek, Bójkę. Na nagraniu wideo pokazała również swoją zmianę do wcielania się w nową rolę. Zobaczcie:

W serialu Dove Cameron wystąpi jako Bajka, zaś Brawurką została Yana Perrault. Wiemy z opisów udostępnionych wcześniej przez Variety, że Bójka zdołała po latach uporać się z traumą superbohaterki, która sprawiła, że czuła się niespokojna i samotna. Chce ponownie zostać liderką, tym razem na własnych warunkach. Bajka z kolei podbiła serca mieszkańców USA jako dziecko. Po latach wciąż błyszczy, ale w środku zmaga się z demonami przeszłości. Początkowo stara się utrzymać sławę, aniżeli stanąć ponownie do walki ze złem i występkiem. Brawurka od zawsze była najbardziej buntowniczą z Atomówek. Jest jednak zdecydowanie bardziej wrażliwa, niż na to wskazuje jej zachowanie. Spędza dorosłość próbując żyć anonimowo i odrzucając od siebie myśl o ponownym zostaniu superbohaterką.

Data premiery nie jest na razie znana.