Atomówki - Dove Cameron komentuje wyciek scenariusza do sieci

ABC

Serial aktorski Atomówki to kontynuacja historii znanej z kreskówki. Jednak po obejrzeniu pilota, stacja The CW zdecydowała się na zmianę koncepcji i stworzenie odcinka od nowa. Poprawkami w scenariuszu i realizacją zajmie się ta sama ekipa. Aktorka, która ma wcielić się w Bajkę, Dove Cameron zaprzeczyła w jednym z wywiadów, jakoby powodem tego zamieszania był wyciek skryptu do sieci. Nie może zdradzić prawdziwych powodów, ale z jej słów wynika, że było ich przynajmniej kilka. Nie jest to jednak wina pojawienia się stron scenariusza w sieci. Tym bardziej, że do wycieku doszło już po informacji, że serial zostanie nakręcony ponownie.

Aktorka zauważa, że nie jest łatwo stworzyć scenariusz, który wszystkich zadowoli, a przy tym zachować współczesny charakter opowieści z dopasowanymi do siebie elementami.

(...) to trochę jak kawałek układanki. Usuwamy więc niektóre elementy i zastępujemy nowymi. Scenariusz przejdzie więc kilka zmian, będzie to po prostu nieco inne podejście, ale reszta pozostanie taka sama.

Cartoon Network

W serialu Dove Cameron wystąpi jako Bajka, zaś Brawurką została Yana Perrault, a Bójką Chloe Bennet. Wiemy z opisów udostępnionych wcześniej przez Variety, że Bójka zdołała po latach uporać się z traumą superbohaterki, która sprawiła, że czuła się niespokojna i samotna. Chce ponownie zostać liderką, tym razem na własnych warunkach. Bajka z kolei podbiła serca mieszkańców USA jako dziecko. Po latach wciąż błyszczy, ale w środku zmaga się z demonami przeszłości. Początkowo stara się utrzymać sławę, aniżeli stanąć ponownie do walki ze złem i występkiem. Brawurka od zawsze była najbardziej buntowniczą z Atomówek. Jest jednak zdecydowanie bardziej wrażliwa, niż na to wskazuje jej zachowanie. Spędza dorosłość próbując żyć anonimowo i odrzucając od siebie myśl o ponownym zostaniu superbohaterką. Ile zostanie z tych konceptów? Dowiemy się niebawem.

Zobacz także:

Atomówki - obsada