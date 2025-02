Serial Latarnie będzie czerpać inspiracje z kultowej animacji. Scenarzyści wspominają niesławny film

fot. DC/ Uniwersum DC Comics

Reklama

Serial Latarnie od HBO niedługo ruszy pełną parą, a produkcja należąca do DCU przedstawi postać Hala Jordana i Johna Stewarta, w których wcieli się kolejno Kyle Chandler oraz Aaron Pierre. Hal Jordan miał okazję już zadebiutować w niesławnym filmie z 2011 roku, w którym główną rolę odegrał Ryan Reynolds. Produkcja spotkała się z negatywnym przyjęciem pośród krytyków, fanów i szerokiej publiczności, a jej gwiazda źle ją wspomina do dziś, z czego wielokrotnie Reynolds żartował.

O klęsce tamtej produkcji wypowiedzieli się scenarzyści Latarni, czyli Jeremy Adams oraz Morgan Hampton. Powrócili wspomnieniami do kontrowersji związanej z filmem jeszcze przed jego premierą. Fani byli bowiem oburzeni, że Zielona Latarnia jest... biały.

Pierwsze zdjęcia z planu serialu Latarnie



Serial Latarnie będzie czerpać inspiracje z kultowej animacji

Jeremy Adams przyznał w rozmowie z Comic Book Club, że obaj są fanami serialu animowanego Liga Sprawiedliwych bez granic, w którym to pierwsze skrzypce spośród Korpusu Zielonych Latarni grał właśnie John Stewart. To kultowość tej produkcji miała sprawić, że fanów potem oburzyło pojawienie się białego aktora. Nie wiedzieli bowiem, że wciela się on w Hala Jordana, a nie ukochanego Stewarta.

Jesteśmy wielkimi fanami [Ligi Sprawiedliwych bez granic]. Pamiętam, że w tamtym okresie premierę miał film z Ryanem Reynoldsem i ludzie byli bardzo wkurzeni. Mówili: "Jak mogli zrobić z Zielonej Latarni białego mężczyznę?" To było dla mnie fascynujące. To wtedy zrozumiałem prawdziwe znaczenie Johna Stewarta w formie animowanej. [...] Morgan też jest wielkim fanem. Cieszymy się, bo możemy czerpać z tego [serialu] inspiracje i pozwolić komuś innemu odrobić za nas pracę domową.