Rojst '97 - pełny zwiastun serialu Netflixa. Kiedy premiera?

fot. Netflix

Rojst '97 to serial kryminalny, który ma zaproponować widzom dobrą intrygą, ale jednocześnie jest opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce w czasach transformacji oraz odkupienia. Za kamerą serialu Jan Holoubek, czyli ten sam filmowiec, co pracował nad pierwszym sezonie. Holoubek napisał też scenariusz z Kasprem Bajonem. Panowie oparli go na scenariuszu Marcina Wrony i Pawła Maślony pt. Mord.

Od 10 czerwca 2021 roku w końcu możemy poznać szczegóły i zobaczyć materiały promocyjne, które pokazują czego się mamy spodziewać.

Rojst '97 - kiedy premiera?

Netflix otwarcie ogłasza, że premiera sezonu odbędzie się 7 lipca 2021 roku. Wówczas będziemy mogli obejrzeć wszystkie odcinki.

Rojst '97

Rojst '97 - obsada

W obsadzie znaleźli się nowi aktorzy, ale także osoby z poprzedniej serii. Są tu Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Agnieszka Żulewska, Michał Kaleta, Ireneusz Czop, Marcin Bosak, Mirosław Kropielnicki, Zuzanna Grabowska, Łukasz Lewandowski, Piotr Fronczewski

Rojst '97 - o czym serial?

Historia rozgrywa się w 1997 roku i rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera”. Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.