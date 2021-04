Atomówki - Mojo Jojo ma syna. Kto go zagra w serialu aktorskim?

źródło: materiały prasowe

Nowe informacje o serialu aktorskim Atomówki (w oryginale serial ma nazywać się Powerpuff). Pojawi się Mojo Jojo Jr., czyli syn arcywroga tytułowych bohaterek z kreskówki. Ma go zagrać Nicholas Podany, mało znany aktor, który do tej pory miał raczej niewielki role w różnych projektach. Jego Joseph "Jojo" Mondel jr jest obsesyjnym wielbicielem Atomówek pomimo tego, że jego ojciec zawsze z nimi walczył. Jojo jest wybuchową mieszanką, ponieważ jego łagodność i gniew są w ciągłym konflikcie.

Przypomnijmy, że Mojo Jojo był szympansem, który pracował jako asystent profesora Atomusa. To on doprowadził do wypadku, który stworzył Atomówki i zmienił jego własne DNA. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy oryginalny Mojo Jojo pojawi się w serialu.

Historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z serialu animowanego. Bójka, Bajka i Brawurka są dorosłymi dziewczynami, które mają żal za poświęcenie dzieciństwa na rzecz walki ze złem. Świat po raz kolejny stoi przed wielkim zagrożeniem, ale czy bohaterki znów staną do walki?

W obsadzie są Chloe Bennet, Dove Cameron Yana Peerault i Donald Faison. Na razie trwają prace nad pilotem serialu. Potem zostanie podjęta decyzja, czy powstanie sezon.

Atomówki - obsada serialu aktorskiego