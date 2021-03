Atomówki - obsadzono główne bohaterki aktorskiego serialu The CW

cartoon network

Amerykańska stacja The CW rozpoczęła prace nad projektem aktorskiej serialu Atomówki (The Powerpuff Girls). Oparty jest on na kreskówce Cartoon Network autorstwa Craiga McCrackena. Za sterami stoi popularny producent Greg Berlanti, znany wszystkim jako nadzorca i twórca Arrowverse. Diablo Cody (Juno), Heather Regnier (Weronika Mars) mają tworzyć ten serial i napisać scenariusz.

Poinformowano właśnie, które aktorki wcielą się w tytułowe bohaterki. Będą to Chloe Bennet (Agenci T.A.R.C.Z.Y.) w roli Bójki, Dove Cameron (Następcy 3) jako Bajka i Yana Perrault, która wcieli się w Brawurkę.

Z informacji udostępnionych na portalu Variety dowiadujemy się, że Bójka zdołała po latach uporać się z traumą superbohaterki, która sprawiła, że czuła się niespokojna i samotna. Chce ponownie zostać liderką, tym razem na własnych warunkach. Bajka z kolei podbiła serca mieszkańców USA jako dziecko. Po latach wciąż błyszczy, ale w środku zmaga się z demonami przeszłości. Początkowo stara się utrzymać sławę, aniżeli stanąć ponownie do walki ze złem i występkiem. Brawurka od zawsze była najbardziej buntowniczą z Atomówek. Jest jednak zdecydowanie bardziej wrażliwa, niż na to wskazuje jej zachowanie. Spędza dorosłość próbując żyć anonimowo i odrzucając od siebie myśl o ponownym zostaniu superbohaterką.

Chloe Bennet - Bójka

Serial aktorski ma być dosłownie kontynuacją kreskówki. Będziemy śledzić przygody już dorosłych wersji Atomówek, które w animacji były w przedszkolu. Mają po dwadzieścia-kilka lat i nienawidzą tego, że straciły dzieciństwo na rzecz walki z przestępczością. Czy Bójka, Bajka i Brawurka zgodzą się znów stanąć do walki, gdy świat potrzebuje ich bardziej niż kiedykolwiek? Przypomnijmy, że oryginał był emitowany w latach 1998 - 2005 i stał się kultową kreskówką. W 2016 roku na ekrany trafił reboot.