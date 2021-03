Kung Fu - zwiastun nowej wersji kultowego serialu. Walki jak w Wojowniku!

fot. The CW

Kung-fu to historia o Nicky Shen (Olivia Liang), która rzuciła college i udała się do Chin. Tam żyje i trenuje w świątyni mnichów Shaolin. Kiedy wraca do San Francisco, odkrywa, że jej miasto jest opanowane przez przestępców i korupcję. Jej rodzice Jin (Tzi Ma) oraz Mei-Li (Kheng Hua Tan) są na łasce chińskiej triady. Opierając się na sztukach walki oraz na wartościach nabytych w Shaolin decyduje się bronić swojej społeczności i wymierzyć sprawiedliwość. Jednocześnie szuka bezlitosnego zabójcy, który zabił jej mistrzynię Pei-Ling, a który teraz ma ją na celowniku.

Christina M. Kim jest scenarzystą i współshowrunnerką z Robertem Berensem. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Martin Gero i David Madden są producentami wykonawczymi. Projekt jest oparty na kultowym serialu Kung Fu z lat 70.

Kung Fu - zwiastun

Podstawą serialu mają być efektowne i dobrze nakręcone walki. Za to odpowiada choreograf Brett Chen, którego prace podziwialiśmy w dwóch sezonach Wojownika. W obsadzie są również Shannon Dang, Tony Chung, Jon Prasida i Vanessa Kai.

Kung Fu - premiera światowa odbędzie się 7 kwietnia 2021 roku.