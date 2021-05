Attack on Titan - manga pobiła rekord Guinnessa! W jakiej kategorii?

fot. Kodansha

Manga Attack on Titan, której twórcą jest Hajime Isayama, zakończyła się na 139 rozdziale. Został on opublikowany 9 kwietnia 2021 roku w majowym magazynie Bessatsu Shonen. Z kolei 34. tom z ostatnimi rozdziałami trafi do sprzedaży 9 czerwca w Japonii. Z tej okazji Kodansha, czyli wydawca mangi, opublikował specjalne wydanie pierwszych dwóch chapterów. Wyjątkowy tom miał 1 metr wysokości i 70 centymetrów szerokości co oznacza, że był 6-7 razy większy niż jego normalny rozmiar. Ważył 13,7 kilograma.

Ta limitowana edycja mangi Attack on Titan trafiła do sprzedaży 6 marca. 100 kopii rozeszło się w 2 minuty. To wyjątkowe wydanie kosztowało około 5,5 tys. złotych (165 tys. jenów). Rekord Guinnessa został ustanowiony 13 kwietnia. Teraz Kodansha otrzymała oficjalny certyfikat potwierdzający wpis do Księgi. Manga pobiła rekord w kategorii: największy opublikowany komiks.

https://twitter.com/AoTWiki/status/1396655271628349446

Warto dodać, że poprzedni rekord należał do brazylijskiego komiksu Turma da Mônica, którego twórcą jest Mauricio de Sousa. Liczył sobie niemal 6976,02 centymetrów kwadratowych.

Serial anime Attack on Titan powróci z 17. odcinkiem (czyli 76. całego serialu) czwartego, a zarazem finałowego sezonu w styczni 2022 roku.