Demon Slayer - gra na podstawie mangi i anime trafi na zachód? Jest angielskie tłumaczenie

fot. SEGA

Demon Slayer to bardzo popularna na całym świecie manga i anime, więc tuż po pierwszym zwiastunie trójwymiarowej bijatyki na ich podstawie pojawiły się podejrzenia, że tytuł ten trafi także na zachód. Jak na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone przez wydawcę, ale ogłoszono, że wersja dostępna na rynkach azjatyckich doczeka się angielskiego tłumaczenia. Obejmie ono nie tylko napisy, ale też i głosy postaci. Wydaje się więc, że zapowiedź premiery w Europie i Stanach Zjednoczonych to już tylko kwestia czasu.

Przy okazji poinformowano o angielskim tytule: Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Opublikowano też nowy zwiastun z angielskimi napisami.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - premiera gry w 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.