Attack on Titan - klimatyczny zwiastun musicalu na podstawie popularnej mangi

Attack on Titan to anime, które powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Hajime Isayamy. Cieszy się ono ogromną popularnością, dlatego fani z niecierpliwością czekają na trzecią część finałowego sezonu. Trafi ona na ekrany dopiero w 2023 roku.

Oprócz adaptacji w formie animacji, Attack on Titan doczekał się również aktorskiej ekranizacji. Powstał dwuczęściowy film o tym samym tytule, w którym w głównych rolach wystąpili Haruma Miura, Kiko Mizuhara i Kanata Hongô. Produkcje okazały się bardzo słabe, dlatego nie spotkały się z pozytywnymi opiniami.

Możliwe, że inny los czeka aktorski musical na podstawie mangi Isayamy. Spektakl Attack on Titan: The Musical ma zadebiutować 7 stycznia 2023 roku w Orix Theater w Osace (Japonia). Będzie wystawiany do 9 stycznia. Następnie przedstawienie przeniesie się do Tokio do Nippon Seinenkan Hall. Tam musical będzie można obejrzeć od 14 do 24 stycznia. Sprzedaż biletów ruszy 5 listopada.

W sieci pojawił się zwiastun teatralnego musicalu, który pojawił się na oficjalnym youtube'owym kanale Weekly Shōnen Magazine. Na ekranie pojawiają się główni bohaterowie: Eren, Mikasa, Armin i Levi, w których wcielają się odpowiednio Kurumu Okamiya, Sara Takatsuki, Eito Konishi i Ryo Matsuda. Reżyserem jest Go Ueki, a scenariusz napisał Masafumi Hata. Za muzykę odpowiada Takeshi Sakuma, a słowa piosenek napisała Kaori Miura.

Attack on Titan: The Musical - zwiastun

Attack on Titan - fabuła

Świat opanowały ogromne, humanoidalne stwory zwane Tytanami. Ludzkość, aby przetrwać, zmuszona była odgrodzić się od świata murem wysokim na pięćdziesiąt metrów. Mijają lata. Życie w twierdzy toczy się spokojnym rytmem i wyzute jest z wszelkiej spontaniczności. Wszyscy pogodzili się ze swoim losem. Wszyscy, prócz chłopca imieniem Eren, który marzy o tym, by dołączyć do legendarnej grupy Zwiadowców i wraz z nimi przemierzać świat w poszukiwaniu miejsca, gdzie ludzie mogliby założyć kolejną osadę. Ale gdy u bram miasta staje ponad pięćdziesięciometrowy, spragniony krwi Tytan, sielanka kończy się, a zaczyna się koszmar.