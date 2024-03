Austin Butler trenuje obsługę broni z ekspertami reżysera Johna Wick. Do jakiego filmu?

materiały prasowe

Taran Tactical to specjalistyczna firma, która współpracuje z Hollywood, ucząc aktorów profesjonalnej obsługi broni i strzelania, aby wypadali wiarygodnie na ekranie. Regularnie pracują z Chadem Stahelskim przy serii John Wick, bo to właśnie u nich szkolili się między innymi Keanu Reeves czy Halle Berry, ale nie tylko oni. Do sieci trafiło wideo z ich nowej współpracy.

Austin Butler uczy się obsług broni

Aktor Austin Butler rozpoczął z nimi współpracę, przygotowującąc do nowej roli. W filmiku widzimy, że na razie uczy się przeładowania pistoletu w bardzo szybkim tempie i strzelania.

Oficjalnie nie wiadomo, o jaki film czy serial może chodzić. Plotki jednakże mówiły, że w tajemnicy został obsadzony w filmie Gorączka 2. Miałby tam zagrać młodszą wersję postaci, którą w oryginale grał Val Kilmer. Jednakże nikt do tej pory tego nie potwierdził. Niewykluczone, że może szykuje się do pracy przy jakimś filmie akcji.

Austin Butler staje się coraz większą gwiazdą. Gdy Oscar za Elvisa przemienił go z amanta z seriali dla nastolatek w poważnego aktora, zagrał w filmie Diuna: część druga, za który jest doceniany. Ma też dobrą rolę w serialowej superprodukcji Władcy przestworzy. Cała transformacja kariery Butlera rozpoczęła się w 2019 roku rolą w filmie Tarantino.