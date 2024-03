Diuna: Część druga przewyższa oczekiwania w box office. Bank rozbity, konkurencja nie miała szans

fot. Warner Bros.

Diuna: Część druga wystartowała z perfekcyjnymi ocenami widzów oraz krytyków (tego samego część pierwsza nie miała), którzy masowo chodzą do kina i najwyraźniej to się nie zmieni przez najbliższe tygodnie. W Ameryce Północnej wyniki finansowe przewyższyły prognozy office i osiągnięto 81.5 mln dolarów (maksymalnie mówiono o 75-80 mln dolarów - to wynik prawie dwukrotnie większy od części pierwszej). To według firmy EntTelligence przekłada się na sprzedaż 5,2 mln biletów, co stanowi 70% sprzedanych biletów podczas weekendu. Co ciekawe, jest to najlepsze otwarcie w karierze reżysera Denisa Villeneuve'a.

Diuna: Część druga - box office

Na świecie też jest lepiej niż oczekiwano. Wynik ze świata to 97 mln dolarów. Daje to globalne otwarcie w wysokości 178,5 mln dolarów przy budżecie 190 mln dolarów.

Wynik jest o tyle świetny, jeśli spojrzymy jakie kwoty szacowali ludzie z Warner Bros. Mowa o 65 mln dolarów z Ameryki Północnej oraz 75 mln dolarów ze świata.

Zaznaczmy, że Diuna: Część druga nigdy nie miała bić rekordów otwarcia podczas weekendu otwarcia. To film, który ma zarobić, mając tak zwane długie nogi, czyli dzięki opiniom oczekuje si ę bardzo niskich spadków frekwencji i każdy spodziewać w najbliższych tygodnia nadal wysokiego zainteresowania.

Najbliższe premiery, które mogą być jakąś konkurencją dla Diuny 2 to Pogromcy duchów 4 (22 marca na świecie, 5 kwietnia w Polce) oraz Godzilla i Kong (29 marca wszędzie).