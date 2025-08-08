Zygzak Mcqueen i Złomek powrócą. Nowa animacja o autach na Disney Jr. i Disney+

fot. materiały prasowe

Wśród nowych seriali zapowiedzianych na stację telewizyjną Disney Junior znalazła się produkcja Cars: Lightning Racers osadzona w świecie filmowej serii Pixara, Auta. Owen Wilson i Larry the Cable Guy powrócą w niej do swoich ról jako Zygzak McQueen i Złomek.

Cars: Lightning Racers - opis fabuły, obsada

Opierając się na uwielbianej przez widzów serii filmowej Auta, Cars: Lightning Racers prześledzą losy Zygzaka McQueena, który wyrusza na zupełnie nowe przygody w Chłodnicy Górskiej, wraz ze swoim zabawnym przyjacielem Złomkiem oraz nowymi towarzyszami – spragnioną adrenaliny wyścigówką Pipes i uwielbiającym błoto monstertruckiem Milesem.

Oprócz Owena Wilsona i Larry’ego w obsadzie serialu znaleźli się także Tony Shalhoub jako Luigi, Cheech Marin jako Roman, Bob Peterson jako Marucha oraz John Ratzenberger jako Mack. Do zespołu dołączają również Leah Lewis jako Pipes oraz Yuri Lowenthal jako Miles. Sheryl Lee Ralph wcieli się natomiast w nową postać – panią Blinker.

Cars: Lightning Racers zadebiutują w 2027 roku na antenie Disney Junior, a następnie trafią także na Disney+.