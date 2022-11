Avatar 2 - Cameron ma plan na wypadek klapy finansowej. Co zrobi?

materiały prasowe

Avatar to najbardziej dochodowy film w historii kina. Siłą rzeczy ten fakt napędzi zainteresowanie filmem Avatar: Istota wody, ale czy będzie to wystarczające, aby obwieścić sukces komercyjny? Promocja dopiero się rozkręcą. Nikt więc nie ma pewności, jak bardzo duże zainteresowanie będzie towarzyszyć temu filmowi. Według analityków box office film jednak będzie gigantycznym sukcesem. Mówi się o wyniku 650 mln dolarów po kinowej emisji w Ameryce Północnej. Jest to wynik troszkę mniejszy niż Avatara, ale nadal znakomity i w czołówce najlepszych w historii. Ważne jednak będą tutaj też wpływy ze świata.

Avatar 2 klapą?

To pytanie zadaje sobie też James Cameron. W rozmowie z magazynem Total Film zdradził, że mają plan na wypadek, gdyby Avatar 2 nie osiągnął oczekiwanego sukcesu. Wówczas zakończą sagę na Avatarze 3 i Avatar 4 oraz Avatar 5 nie powstaną. Jeśli jednak sukces komercyjny będzie, Cameron będzie chciał opowiedzieć całą historię, bo scenariusze wszystkich pięciu części są gotowe.

- Rynek może nam powiedzieć w ciągu trzech miesięcy, że to koniec lub częściowy koniec. Wówczas oznacza to, że kończymy historię na trzeciej części i nie ciągniemy tego w nieskończoność. Jeśli oczywiście film nie zarobi na siebie... Żyjemy obecnie w innym świecie niż wtedy, gdy pisaliśmy te scenariusze. Pandemia i streaming wiele zmieniły. A może uda nam się przypomnieć ludziom, dlaczego kochali chodzić do kina. Ten film na pewno może to zrobić. Pytanie brzmi: ilu ludzi w ogóle to dziś obchodzi?

Avatar: Istota wody

Wskaźnikiem potencjalnego sukcesu Avatara 2 są wyniki Avatara, który we wrześniu wszedł do kin na całym świecie, zaskakując wysokim poziomem popularności. W samej Ameryce Północnej przyniósł 25 mln dolarów, a na całym świecie stał się najchętniej oglądanym filmem z tych, które po latach wróciły do kin.

Zdjęcia do Avatara 2 i 3 były kręcone jednocześnie, więc dlatego na wypadek klapy, trójka trafi do kin, bo będzie gotowa. Postprodukcja trwa i animacja jest tworzona. Avatar 4 nie ma jeszcze zielonego światła, ale Jon Landau, producent serii, wspomniał, że większość pierwszego aktu tego filmu już nakręcili. Musieli to zrobić od razu z przyczyn logistycznych.

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku. Natomiast Avatar 3 pojawi się w grudniu 2024 roku.

Avatar 2 i inne kontynuacje - chronologia powstawania filmów