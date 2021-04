Avatar 2 - dzieci Na'vi i konie na nowych zdjęciach z planu filmu

fot. materiał prasowe

Obecnie trwają prace produkcyjne długo oczekiwanego przez fanów widowiska Avatar 2. Co jakiś czas do sieci trafiają kolejne zdjęcia z planu. Najnowsze, które zamieścił na swoim Instagramie producent John Landau ukazują dziecięcych aktorów w strojach do motion capture, co oznacza, że będą grać dzieci Na'vi. Inne zdjęcie natomiast pokazuje grupę aktorów na koniach również w kostiumach motion capture. Możecie je obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Reżyser widowiska, James Cameron w rozmowie z Empire Podcast stwierdził, że w filmie bohaterowie pierwszej części, Jake i Neytiri są małżeństwem i założyli rodzinę w sequelu.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.