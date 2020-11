Avatar 2 - Kate Winslet pobiła na planie rekord Toma Cruise' a w czasie filmowania pod wodą

Źródło: Fot. Chris Chapman

Jedną z gwiazd długo oczekiwanego widowiska Avatar 2 jest Kate Winslet. Aktorka jakiś czas temu przyznała, że w produkcji gra postać żyjącą pod wodą. Wyjawiła również, że na potrzeby podwodnych ujęć nauczyła się wytrzymywać 7 minut i 14 sekund bez oddechu. Okazuje się, że tym samym aktorka pobiła dotychczasowy rekord w tej dziedzinie należący do niedawna do Toma Cruise'a, który w czasie kręcenia Mission: Impossible – Rogue Nation na potrzeby słynnej podwodnej sekwencji wstrzymał oddech na 6 i pół minuty. Co ciekawe aż do niedawnego wywiadu z Entertainment Tonight Winslet nie zdawała sobie sprawy ze swojego wyczynu.

fot. Imdb

Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu. Jakiś czas temu Cameron w rozmowie z Empire Podcast zdradził, że fabuła produkcji rozgrywa się wiele lat po historii znanej z pierwszej części a Jake i Neytiri są małżeństwem i mają ośmioletnią córkę. W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej Winslet również między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin.

Avatar 2 - premiera filmu została zaplanowana na 16 grudnia 2022 roku.