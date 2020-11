Avatar – kiedy premiera gry na podstawie filmowego hitu? Jest przybliżony termin

fot. materiały prasowe

W 2017 roku zapowiedziano, że Ubisoft pracuje nad grą na podstawie filmu Avatar w reżyserii Jamesa Camerona. Kolejne miesiące upływały, ale do sieci nie trafiały żadne nowe informacje na temat tej produkcji. Niektórzy obawiali się nawet, że projekt został po cichu anulowany, ale zdementowano to w listopadzie 2019. Od tego czasu ponownie nastała cisza na ten temat. Dopiero teraz pojawiła się pewna wskazówka, z której wynika, że na premierę tego tytułu trzeba będzie jeszcze długo czekać i to może wyjaśniać brak jakichkolwiek szczegółów.

W trakcie spotkania z inwestorami zdradzono, że gra Avatar zadebiutuje między kwietniem 2022, a marcem 2023 roku. Niewykluczone, że wydawca zdecyduje się na premierę w okolicach debiutu drugiej części filmowego hitu, która zaplanowana została na grudzień 2022 roku - szczególnie, że okres przedświąteczny również mógłby przyczynić się do większego zainteresowania tym tytułem.