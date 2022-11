Avatar 2 - kategoria wiekowa ogłoszona. Jest jedna zmiana w porównaniu do jedynki

fot. materiały prasowe

Organizacja MPAA oficjalnie przyznała filmowi Avatar 2: Istota wody kategorię wiekową PG-13, czyli standardową dla największych hollywoodzkich widowisk. W opisie czytamy, że ta kategoria została przyznana z uwagi na sceny obrazowej przemocy i intensywny akcji, użycie mocnego języka oraz częściową nagość.

Avatar 2 - kategoria wiekowa

Kwestia częściowej nagości to zmiana w stosunku do pierwszej części, bo tego elementu w opisie kategorii wiekowej hitu z 2009 roku nie było. Zamiast tego mieliśmy tam "zmysłowość". Ma to najpewniej związek z tym, że Na'Vi nie noszą zbytnio okrycia. Zwłaszcza plemię Metkayina, które jest związane z oceanami Pandory. Niektórzy spekulują, że może to też mieć związek ze scenami narodzin Na'Vi, bo w trailerze widzieliśmy przedstawicieli rasy w ciąży. Nie jest to więc nic szczególnie szokującego. Brak jednak "zmysłowości" może sugerować, że nie dostaniemy scen fizycznego zbliżenia Na'Vi tak jak w pierwszej części.

Avatar: Istota wody - premiera 16 grudnia 2022 roku w kinach.

