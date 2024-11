W Avengers: Doomsday zadebiutuje znana postać z komiksów. O kogo może chodzić?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/GameRant

Reklama

Według Daniela Richtmana, Marvel Studios poszukuje aktora do tajemniczej roli w filmie Avengers: Doomsday. Wiadomo jedynie, że chodzi o bardzo znaną postać z komiksów Marvela, która odegra kluczową rolę zarówno w tym projekcie, jak i w Avengers: Secret Wars. Insider na razie nie wie, kim może być ta postać. Chodzi o kogoś, kogo jeszcze na ekranie nie widzieliśmy.

Tajemnicza postać w Avengers

Internetowe spekulacje wskazują na kilka możliwości. Wśród faworytów znajduje się Miles Morales, alternatywny Spider-Man znany z animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum. Jego obecność w MCU byłaby logiczna, zważywszy na tematykę multiwersum, jednak prawa do tej postaci wciąż należą do Sony Pictures, co komplikuje sytuację. Istnieje jednak szansa, że obie strony osiągnęły porozumienie – w końcu według plotek w filmie mają pojawić się również Spider-Manowie grani przez Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a.

Spekuluje się także o Storm, jednak jej występ w serialu A gdyby...? wyklucza możliwość, by jej debiut w MCU nastąpił dopiero w Avengers: Doomsday, ponieważ produkcja ta jest częścią tego samego uniwersum.

A Wy, jaką postać chcielibyście zobaczyć w Avengers? Podzielcie się swoimi typami w komentarzach! Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok.