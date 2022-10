Avatar 2 - kiedy nowy zwiastun? Jest potencjalna data

fot. materiały prasowe

Amit Chaudhari to dziennikarz i scooper, który przeważnie jest dobrze poinformowano i jego doniesienia się sprawdzają. Według jego źródeł nowy zwiastun Avatara 2 pojawi się już niedługo. Według niego Disney przygotował kilka zwiastunów, które mają trafić do ludzi przed premierą Czarnej Pantery 2 (na ekranach od 11 listopada). Oznacza to też, że przed filmem w kinie zobaczymy ten trailer. Na razie nie wiadomo, jakie inne trailery są brane pod uwagę, ale pewnikiem wydaje się też The Marvels należące do MCU.

Avatar w Disney+

Dziennikarz dodaje też, że w listopadzie do Disney+ zostanie dodany Avatar w wersji odnowionej, która we wrześniu podbijała kina na całym świecie.

Avatar 2 - budżet

Według dostępnych informacji budżet kontynuacji najbardziej dochodowego filmu w historii to 250 mln dolarów. Do tego dziennikarze twierdzą, że w produkcję czterech kontynuacji Avatara łącznie zainwestowano miliard dolarów. Nie wiadomo jednak, czy w tej kwocie jest już koszt promocji. Dla porównania budżet Avatara wynosił 237 mln dolarów, a koszty promocji wynosiły 150 mln dolarów. 100-150 mln dolarów to standard przy największych hollywoodzkich widowiskach.

Avatar 2 - premiera w grudniu w kinach.